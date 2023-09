Um was geht's?

Who are You? You ist jung, voller Leidenschaft und Sehnsucht. In Diamond City passt er in keine Schablonen. In den versteinerten Gesichtern um ihn herum findet er keine Liebe. Ohne Hoffnung wünscht sich You, nur noch im Boden zu versinken. Da zerbricht unter seinen Füßen der Asphalt – und You stürzt in eine andere Wirklichkeit.

Dort unten, im versunkenen Garten der Liebe sieht er, was er niemals zuvor gesehen hat. Der ewige Menschheitstraum von einer besseren Welt, er lebt. Doch eingemauert unter althergebrachten Normen hat er all seine Farbenpracht verloren.

Findet ein junger, gehörloser Poet am Ende die Worte, um Schönheit und Liebe in all ihren Farben neu erblühen zu lassen?

~~~~~~~~

FALLING | IN LOVE ist eine blühende Fantasie. So traumhaft wie sie wahr sein könnte.

Für die New York Times sind unsere Grand Shows ein absolutes „Must-see“! Über 100 Künstlerinnen und Künstler aus 28 Nationen auf der größten Bühne der Welt, zum Verlieben schön.